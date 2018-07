Sie ist wieder da! Nachdem Sylvie Meis (40) das Tanzparkett der RTL-Show Let's Dance räumte, um Victoria Swarovski (24) die Moderation zu überlassen, ergriff ein TV-Urgestein seine Chance. Dieter Bohlen (64) fackelte nicht lange und holte die Beauty zurück in die Jury von Das Supertalent, in der sie schon von 2008 bis 2011 eine fabelhafte Figur gemacht hatte. Den Grund verriet er via Instagram: "Wir waren das erfolgreichste Juryteam ever. Ich hoffe, ihr freut euch."

