Fans von Liam Hemsworth (28) und Miley Cyrus (25) geht nun vor allem ein Gedanke durch den Kopf: Hoffentlich sind diese Gerüchte nicht wahr! Nachdem die beiden nach einer vorübergehenden Trennung wieder zueinander gefunden hatten, gaben sie im Oktober 2016 sogar ihre Verlobung bekannt. Doch nun könnte es erst gar nicht mehr bis zur Hochzeit kommen – Mileys und Liams Beziehung soll tatsächlich kurz vorm Zerbrechen sein.

Das behauptete jedenfalls ein Insider gegenüber dem amerikanischen Magazin The National Enquirer: "Das mit ihnen hängt schon seit Monaten am seidenen Faden. Mittlerweile sind sie so gut wie getrennt und es wird auch keine Hochzeit geben." Miley sei außerdem aus dem gemeinsamen Zuhause in Malibu ausgezogen – und habe sogar den Verlobungsring zurückgelassen! "Sie braucht jetzt viel Zeit für sich selbst", erklärte die Quelle weiter.

Warum die "Wreckingball"-Interpretin und der Hunger Games-Darsteller derzeit angeblich in einer Krise stecken, führte der Informant nicht aus. Doch ob da überhaupt etwas Wahres dran ist? Auf den Instagram-Profilen beider Stars sucht man bereits seit März vergeblich nach gemeinsamen Pärchen-Schnappschüssen, Paparazzi erwischten sie zuletzt im April zusammen.

Jackson Lee / Splash News Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei einer Party in New York

Anzeige

927436064 Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige

SAF / Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus unterwegs zu Noah Cyrus' Konzert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de