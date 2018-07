Bei Mario Götze (26) und Ann-Kathrin Brömmel (28) flattern die Schmetterlinge noch immer wie am ersten Tag: Der Fußballer und seine Liebste sind mittlerweile bereits beachtliche sechs Jahre ein Paar und scheinen noch immer bis über beide Ohren verliebt zu sein. Im Mai machten die beiden dann ihr Liebesglück perfekt und gaben sich das Jawort. Heute scheint Ann-Kathrin in Erinnerungen zu schwelgen – und dabei tief in der Fotokiste gekramt zu haben!

Auf Social Media liefert die 28-Jährige eine romantische Throwback-Tour der Extraklasse: Für jedes gemeinsame Jahr hat Ann-Kathrin ihre ganz persönlichen Favoriten herausgekramt und postet diese nacheinander in ihrer Instagram-Story. Ihr Schnappschuss-Rückblick startet 2012 mit einem ihrer ersten Pics, gefolgt von etlichen Pärchenfotos aus den anschließenden Jahren – unter anderem bei der WM 2014 und einem ziemlich ähnlichen Bild von der EM 2016.

Den Abschluss macht ein aktuelles Bild der zwei Turteltauben: Zu dem schwarz-weißen Kuschel-Selfie schreibt Ann-Kathrin: "Sechs Jahre. Und es fühlt sich so an, als hätten wir uns erst gestern kennengelernt." Wenn das mal nicht vielversprechend für ihre weitere Couple-Zukunft klingt…

Instagram / annkathrinvida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel in den Jahren 2017 und 2018

Getty Images / Martin Rose; Alexander Hassenstein Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze bei der WM 2014 und der EM 2016

Instagram / annkathrinvida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

