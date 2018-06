Seit einigen Tagen herrscht zwischen den beiden Ex-Bachelor-Ladys Viola Kraus (27) und Inci Elena Sencer (25) mächtig Zoff. Der Grund: Ein von Viola witzig gemeinter Spruch zur Trennung von Rosen-Paar Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) hatte zu einem öffentlichen Schlagabtausch der beiden Frauen geführt. Am Ende ließ dann Viola plötzlich die Bombe platzen und plauderte Incis süßes Geheimnis aus: Die 25-Jährige wird zum zweiten Mal Mama. Ein Versehen, Rache oder pure Berechnung? Im Promiflash-Interview erklärte Viola jetzt ihr Verhalten: "Da stand kein Plan dahinter, wirklich, das war aus dem Affekt. Inci hat mich angegangen, privat, in einer privaten Nachricht." Bei privaten Nachrichten ist es aber nicht geblieben. Inici teilte auch via Social Media aus: "Es gibt halt Grenzen. Wenn ich einen erst beleidige, darauf kommt von mir keine Reaktion und dann muss man nochmal reinpressen, dann muss man damit rechnen, dass vielleicht ein Gegenwind kommt."



