So sieht Justin Bieber (24) jetzt aus! Der Biebs machte in den letzten Jahren viele Styleveränderungen durch: Die eingefleischten Fans werden sich bestimmt noch an sein niedliches Teenieimage erinnern, mit dem er damals durchstartete. Mittlerweile sieht der Weltstar mit seinen vielen Tattoos, den langen zotteligen Haaren und seiner Gesichtsbehaarung eher wie ein Badboy aus. Doch von einem dieser Merkmale trennte sich der Sänger nun.

Manchem Fan wird es vielleicht schon aufgefallen sein: Auf den aktuellen Pärchenbildern von Hailey Baldwin (21) und dem "Baby"-Interpreten ist das umstrittene Oberlippenbärtchen verschwunden! Ob seine On-Off-Freundin dafür gesorgt hat? Als die beiden vor vier Jahren zum ersten Mal zusammen waren, hatte sich das Model nämlich in einen glatt rasierten Justin verknallt.

Seine Fans werden sich jedenfalls über die Veränderung freuen: Sie baten den Biebs auf seinem Instagram-Account mehrfach, sich von dem Schnauzer zu trennen: "Justin, bitte, rasier das Ding ab","Sexy ist echt anders, mach den Bart weg", lauten nur einige der Kommentare der User. Auch gegen seine langen Haare haben viele etwas einzuwenden – von denen hat der Ex von Selena Gomez (25) sich aber (noch) nicht verabschiedet.

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, Juli 2018

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Splash News Justin Bieber in West Hollywood

