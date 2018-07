Da würde so mancher Fan wohl am liebsten direkt selbst mit dem Rasierer ran! In den vergangenen Jahren hat Justin Bieber (24) wahrlich schon so manche Styling-Sünde begangen, sein aktueller Look hat es allerdings besonders in sich: Justin trägt jetzt Schnauzbart – und zwirbelt das gute Stück in seiner Instagram-Story so genüsslich, dass man fast nicht hinsehen kann. Hoffentlich sucht seine einstige Ex-Flamme Hailey Baldwin (21) bei diesem Anblick nicht das Weite. Mit ihr soll der kanadische Popstar schon seit ein paar Wochen wieder zusammen sein.

