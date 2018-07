Die Fans finden Motsi Mabuses (37) frischen Sommerlook klasse! Die werdende Mama kündigte ihren neuen Style mit fröhlichen Schnappschüssen ihrer neuen Frise via Social Media an: Sie trennte sich Anfang des Monats von ihren wallend langen Extensions – passend zum heißen Wetter wählte sie nun eine Kurzhaarfrisur. Jetzt haben die Promiflash-Leser entschieden, dass sie die Naturmähne an Motsi total feiern!

In einer Umfrage, ob die Fans ihre Haare mit oder ohne Extensions schöner finden, waren sich die Fans einig: Von insgesamt 1.236 Votes (Stand 04.07.2018) war die Mehrheit von 75,4 Prozent (932 Stimmen) für Motsis Naturlook! Die Promiflash-Leser lieben ihren aktuellen Sommerstyle! Die restlichen 24,6 Prozent (304 Stimmen) mochten die alte Frisur der Let's Dance Moderatorin etwas mehr.

Mit ihrer frisch gestylten Mähne wird Motsi bald in das Mamaleben starten – schon in wenigen Wochen wird ihr Babygirl zur Welt kommen! Für die Geburt hat die Bald-Mama bereits ganz genaue Vorstellungen: Papa Evgenij Voznyuk soll die ganze Zeit über am Kopf des Bettes bleiben.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Motsi Mabuse in "Wer macht mich schön?"

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de