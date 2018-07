Vor einigen Tagen vermuteten viele Fans, dass zwischen dem Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (30) und der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis etwas gehen könnte. Grund für diese Annahmen: Die beiden hatten ein beinahe identisches Pic gepostet. Doch der Sunnyboy hat dafür eine ganz plausible Erklärung, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Wir haben zusammen für den gleichen Kunden gearbeitet, haben Fotoshootings gehabt und so weiter. Aber da ist nichts irgendwie Wahres dran an Spekulationen."

