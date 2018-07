Denise Kappès' (27) Schwangergelüste haben neue Dimensionen erreicht! In einigen Wochen wird die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr erstes Kind zur Welt bringen. Seit Verkündung der Schwangerschaft hält die 27-Jährige ihre Follower mit zuckersüßen Baby-Updates auf dem Laufenden. Nun überraschte Denise die Fans mit einem etwas anderen Einblick in ihre neuen Umstände und offenbarte ihr Verlangen nach Eis. "Ich hab mir jetzt 200 Wasser-Eis bestellt, 200 Stück", teilte die Bald-Mami ihrer Community in ihrer Instagram-Story mit.

