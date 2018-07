Er gehört in der TV-Show Bares für Rares zu den beliebtesten Trödelhändlern! Vor allem wegen seines einzigartigen Looks fiel Fabian Kahl (26) vielen Fernsehzuschauern besonders auf. Mit seinem ausgefallenen Klamottenstil und den Piercings tritt der gebürtige Thüringer dem Klischee entgegen, dass Antiquitätensammler oft spröde oder gar langweilig wirken. Und: Nicht nur Fabian, sondern auch seine Freundin Samara gehört der Gothic-Szene an!

Zwar teilt der 26-Jährige nur sehr selten Einblicke in sein Privatleben – doch dass er seit über fünf Jahren eine Freundin hat, dürfte aufmerksamen Fans nicht entgangen sein. Laut Promipool lebt der Zuschauerliebling mit seiner Samara in einer Wohnung im Südosten Leipzigs. In ihrer freien Zeit besuchen die beiden gemeinsam diverse Gothic-Events, so beispielsweise die Nocturnal Culture Night. Anfang des Jahres machte das Pärchen mit der Vorliebe für Schwarz zusammen in Südafrika Urlaub.

Fabians Fans scheinen sich jedenfalls über das Liebesglück des Paradiesvogels zu freuen. Sie schrieben Kommentare wie "Ihr seid so ein schönes Paar" oder "Ihr zwei passt echt super zusammen" unter seine Instagram-Pics. Harmonieren Fabian und Samara wirklich so gut miteinander? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / fabiankahl_official "Bares für Rares"-Star Fabian Kahl

Instagram / fabiankahl_official Samara und Fabian Kahl im Südafrika-Urlaub 2018

Instagram / fabiankahl_official Fabian Kahl, Kunsthändler

