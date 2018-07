Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sollen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben! Laut Medienberichten habe der Sänger um die Hand des Models angehalten – und das, obwohl die zwei bisher noch nicht einmal ihre Beziehung bestätigt hatten: Stattdessen ließen die US-Stars die Öffentlichkeit über mehrere Wochen hinweg im Dunkeln tappen. Entsprechend überraschend wirkte nun die Nachricht, dass bereits die Hochzeit in Planung sein soll. Nur Freunde des Pärchens hatten wohl schon so eine Ahnung: Angeblich erstaunt die Blitzverlobung im engsten Kreis der Turteltauben niemanden!

Justin soll seiner Liebsten die Frage aller Fragen ganz entspannt in einem Restaurant auf den Bahamas gestellt haben. Während die Verlobungsnews wohl bei vielen Fans zu Kreischattacken geführt haben, soll die Neuigkeit im Umfeld der beiden offenbar niemanden vom Hocker reißen: Justin sei bereits in den vergangenen Wochen auffallend gut gelaunt gewesen, so ein Insider gegenüber dem Onlinemagazin Perez Hilton. Der Grund für seine Hochstimmung: die blonde Schönheit, die seit Wochen nicht von seiner Seite weicht! "Er kennt Hailey schon seit Langem. Die Verlobung scheint plötzlich zu kommen, aber die beiden kennen sich wirklich sehr gut", erklärte die Quelle weiter.

Tatsächlich reicht Justin und Haileys gemeinsame Vergangenheit schon eine Weile zurück. Bereits im Jahr 2016 gaben die beiden der Beziehungskiste eine Chance. Kennengelernt haben sie sich allerdings noch viel früher: Befreundet sind der Biebs und seine vermeintliche Verlobte nämlich schon seit ihrer Kindheit. Wenn das mal keine gute Basis für eine erfolgreiche Ehe ist – oder was sagt ihr? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Splash News, Larry Busacca/ Getty Images Hailey Baldwin und Justin Bieber mit Stephen Baldwin

Anzeige

247PAPS.TV / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in den Hamptons, Juli 2018

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de