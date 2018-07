Fürsorgliche Bachelorette! Endlich ist klar, wer ab dem 18. Juli insgesamt 20 Single-Männern den Kopf verdrehen wird: die gebürtige Münchnerin Nadine Klein. Seit mittlerweile zehn Jahren hat es die 32-Jährige allerdings nach Berlin verschlagen, wo sie jetzt ihr Leben voll auskostet. Das war jedoch nicht immer so: Nadine hat in ihrer Jugend vor allem ihre Großmutter gepflegt und dabei unter anderem Teenager-Turteleien mit Jungs zurückgestellt!

Die erste Jugendliebe musste bei der neuen Rosenkavalierin also erstmal warten. "Nur das Tanzen – mein größtes Hobby, Ballett und Hip-Hop – war mein Ausgleich", verriet die Junggesellin in einer aktuellen Pressemitteilung von RTL. Auch den Freundeskreis und viele andere Interessen als Heranwachsende stellte sie für ihre geliebte Oma hinten an. Seit sie jedoch in der deutschen Hauptstadt wohnt, sei das anders: "Seitdem hole ich alles nach, was ich in meiner Jugend verpasst habe."

Jetzt hofft Nadine natürlich, nachdem sie in der vergangenen Bachelor-Staffel noch um eine Rose von Daniel Völz (33) kämpfte, nun den einen zu finden. Obwohl sie momentan in Nachhol-Stimmung ist, sucht sie in der Liebe einen beständigen Faktor: "Die wenigsten Männer wollen heutzutage eine feste Beziehung. Es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, vor allem in einer Großstadt wie Berlin." Ob sie jemanden mit gleichen Absichten im TV finden wird? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, fünfte deutsche Bachelorette

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

Instagram / nadine.kln Nadine Klein in Berlin

