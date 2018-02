Hat der Bachelor etwa doch ein klares Beuteschema? Für Nadine Klein war der Kampf um das Herz von Daniel Völz in der vergangenen Nacht der Rosen vorbei: Der Casanova schickte die Studentin nach Hause – und sie scheint den Grund für ihren Exit zu kennen. Die Berlinerin glaubt, dass Daniel junge Hüpfer bevorzugt!

Spricht da nur der verletzte Stolz oder ist an dieser Vermutung tatsächlich etwas dran? Mit ihren 32 Jahren war Nadine die einzige Kandidatin, die dem Bachelor in Sachen Alter das Wasser reichen konnte – und genau deswegen entschied der Junggeselle sich angeblich gegen sie! "Definitiv steht er auf sehr junge Mädels, das merkt man. Es waren am Ende nicht umsonst alle zwischen 21 und 24! Da kam ich mir blöd vor", sagte sie im Gespräch mit Promiflash. Damit sie wohl annähernd Recht: Schließlich waren alle Teilnehmerinnen, die ein Einzeldate bekamen, jünger als 25: Svenja von Wrese (22), Lina Kolodochka (23), Carina Spack (21), Jessica Neufeld (23) und Yeliz Koc (24) durften Daniel alleine treffen und teilweise knutschen.