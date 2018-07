Talia Graf und Steffi Graf (49) sind ein unschlagbares Dream-Team. Die Nichte der Tennislegende brillierte am Dienstagabend auf der Marc Cain-Show im Rahmen der Fashion Week in Berlin. Im Interview mit Promiflash sprach das 19-jährige Model darüber, wie es um das Verhältnis zur berühmten älteren Schwester ihres Papas Michael Graf steht. "Unsere Familie steht sich supernah. Wir sehen uns, so oft es geht", verriet Talia.

AEDT/WENN.com



