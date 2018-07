Als Bundestrainer macht Joachim Löw (58) nicht alle Fußball-Fans happy! Trotz der Vorrunden-Blamage der deutschen Nationalmannschaft in Russland verkündete der DFB-Coach kürzlich: Er bleibt im Amt. Als WM-Kolumnistin verfolgt Sophia Thomalla (28) das sportliche Geschehen aufmerksam – zu Jogis Trainerjob hat sie eine klare Meinung. "Ich an seiner Stelle wäre gegangen. Aber ich finde, es zeugt auch von Stärke, dass man sich trotz seiner Niederlage nicht beeinflussen lässt", erklärte das Model im Promiflash-Interview bei der Michalsky StyleNite in Berlin.

Saeed Khan / Getty Images, Tobias Schwarz / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de