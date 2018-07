Vor vier Monaten kam Prinzessin Madeleine von Schwedens (36) Tochter Adrienne zur Welt. Nach ihren Geschwistern Leonore (4) und Nicolas (3) ist sie das dritte gemeinsame Kind von Madeleine und Chris O'Neill (44). Dass sie nun schon über ein Vierteljahr alt ist, scheint ihre Mama überhaupt noch nicht glauben zu können. Im Netz hat sie ein süßes Foto mit ihrem Töchterchen gepostet.

"Vor vier Monaten wurde mein kleiner Engel geboren!", betitelte die 36-Jährige ihr neuestes Bild auf Instagram. Auf ihrem Schoß sitzt die kleine Adrienne, die in eine andere Richtung schaut. Madeleine hingegen sieht man an, dass sie unglaublich vernarrt in ihren Nachwuchs ist. "Wir sind so dankbar, dass es sie gibt", fuhr sie fort und beendete den niedlichen Zweizeiler mit einem Herz-Emoji.

Auch die Fans scheinen von der schwedischen Mini-Prinzessin nicht genug bekommen zu können. "So ein schönes Bild! Danke, dass du deine Fotos mit uns teilst", kommentierte ein Follower den Schnappschuss. Und was haltet ihr von den Mama-Tochter-Aufnahmen? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Facebook / PrincessMadeleineOfSweden Prinz Nicolas und Prinzessin Leonore von Schweden am Valentinstag 2018

Mr Christopher O’Neill Prinzessin Adrienne von Schweden

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Madeleine und Adrienne von Schweden in Stockholm

