Liegt auf Jennifer (23) etwa ein trügerischer Job-Fluch? Schon während ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme hatte die Brünette mit mangelndem Interesse der Kunden zu kämpfen – und konnte sich keinen der heiß begehrten Aufträge ergattern. Bei der Berlin Fashion Week versuchte Jenny nun ein weiteres Mal ihr Glück. Mit Erfolg? "Im Moment habe ich leider noch keine Zusage bekommen, vielleicht kommt auch noch was, die Fashion Week läuft ja noch!", erklärte die 23-Jährige im Promiflash-Interview beim Leck mich am Hashtag-Event.

