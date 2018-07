Jetzt meldete sich auch die zukünftige Mrs. Bieber zu Wort! Nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte, Justin Bieber (24) habe am Wochenende um die Hand seiner Freundin Hailey Baldwin (21) angehalten, folgte nun die Bestätigung: Via Social Media ließ der Sänger dem Model eine rührende Liebeserklärung zukommen und machte damit auch die Verlobung offiziell. Doch nicht nur der Biebs schwebt seither auf Wolke sieben – auch seine Liebste kann ihr Glück kaum fassen! Nun widmete Hailey ihrem Schatz ebenfalls ein paar zuckersüße Zeilen im Netz.

"Ich bin mir nicht sicher, was ich im Leben getan habe, um solch ein Glück zu verdienen", begann Hailey ihren Post auf Twitter. Auch einige Tage nach dem romantischen Antrag auf den Bahamas scheint die 21-Jährige noch immer hin und weg zu sein. "Ich bin Gott unendlich dankbar dafür, dass er mir so eine unglaubliche Person gegeben hat, mit der ich mein Leben teilen kann! Keine Worte könnten jemals meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen", schmachtete sie weiter und versah ihre Zeilen mit einem roten Herz-Emoji.

So verliebt zeigt sich das Traumpaar sonst nur selten! Schon Justin überraschte seine Fans im Netz mit seiner unerwarteten und für ihn eher untypischen Liebesbekundung auf Instragam: "Du bist die Liebe meines Lebens, Hailey Baldwin, und ich würde mein Leben mit keiner anderen verbringen wollen", verkündete der Musiker in seinem emotionalen Post. "Du machst mich so viel besser und wir ergänzen uns so gut."

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Elder Ordonez / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York City

Instagram / Justin Bieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

