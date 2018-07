Damit hätte wohl niemand gerechnet! Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) ließen die Öffentlichkeit Wochen lang im Dunkeln tappen. Medien und Fans fragten sich: Was geht bei dem Sänger und dem Model? Dass die beiden mehr als nur Freunde sind, bestätigten bereits Knutsch-Pics. Seit zwei Tagen machten sogar Verlobungsschlagzeilen die Runde, allerdings ohne offizielle Betätigung. Bis jetzt! Der Biebs machte seiner Angebeteten nun das ultimative Liebesgeständnis in den sozialen Netzwerken!

Hailey drückt ihrem Justin einen dicken Kuss auf die Wange. Der Musiker grinst glücklich in sich hinein – dieses süße Schwarz-Weiß-Pic teilte der 24-Jährige nun auf seinem Instagram-Account und stellte somit seinen Beziehungsstatus ein für alle Mal klar: "Ich wollte eigentlich noch warten, um etwas zu sagen, aber es spricht sich schnell rum. Hailey, ich liebe einfach alles an dir", verrät er seine Gefühle für die Blondine im Kommentar. Sein Herz gehöre komplett ihr und er werde sie immer an erste Stelle stellen, schreibt er weiter. Sie sei die Liebe seines Lebens! Eine bombastische Liebeserklärung, die in so einer Form auch Ex Selena Gomez (25) nie öffentlich von ihm bekam.

Und auch sein Kniefall wird zwischen den Zeilen thematisiert. Er verspreche Hailey, die gemeinsame Familie mit Ehre und Integrität zu führen: "Worauf ich mich am meisten freue, ist, dass mein kleiner Bruder und meine Schwester eine weitere stabile Ehe kennen werden."

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, Juni 2018

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York

247PAPS.TV / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in den Hamptons, Juli 2018

