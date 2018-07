Vor einigen Tagen gab das Bachelor-Traumpaar Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (27) sein Liebesaus bekannt. Nach über einem Jahr gehen die einstigen Turteltauben nun getrennte Wege. Erst kürzlich trafen sich die beiden des Öfteren auf der Berliner Fashion Week und plauderten das eine oder andere Mal ausgelassen miteinander. Für den ehemaligen Bachelorette-Boy David Friedrich (28) wäre ein Treffen mit der Ex – so kurz nach dem Beziehungsende – hart. Im Promiflash-Interview stand er solch einer Situation skeptisch gegenüber: "Ich glaube, das ist schon ziemlich schwer. Es ist unangenehm, weil man nicht weiß, was man jetzt macht."

