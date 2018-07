Ihr Tod hat ein tiefes Loch hinterlassen! Vor wenigen Wochen wurde Sophie Gradon leblos in ihrem Haus in England aufgefunden. Das Reality-Sternchen, das 2016 bei der britischen Ausgabe von Love Island mitmachte, starb im Alter von nur 32 Jahren. Am Donnerstag wurde Sophie, die offen über ihre Depressionen sprach, beerdigt. Ihre Show-Kollegin Zara Holland (22) nahm jetzt Abschied von ihrer guten Freundin!

In einem rührenden Instagram-Post ließ das TV-Gesicht seiner Trauer freien Lauf. "Es war der schrecklichste Tag meines Lebens, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir dich nie mehr wiedersehen werden", schrieb Zara zu einem Foto, auf dem die Einladungskarte der Beisetzung zu sehen ist. In ihrem Beitrag fand die Blondine nur liebe Worte für ihre viel zu früh verstorbene Freundin: "Dein Lächeln war ansteckend und erhellte jeden Raum. Du hast jedem das Gefühl gegeben, besonders zu sein, hast immer so viel Liebe gegeben, hattest immer Zeit für die anderen." Zara versprach, dass sie Sophie niemals vergessen werde und jeden Tag an sie denke.

Die Familie und Freunde von Sophie müssen einen weiteren schlimmen Verlust verkraften. Ihre große Liebe, Aaron Armstrong, wurde nur wenige Tage nach der Beerdigung am Dienstag tot in seiner Wohnung gefunden. Die Umstände seines Ablebens sind bisher noch nicht bekannt. Die Polizei schließe aktuell eine Beteiligung von Dritten aus. Ein Gerichtsmediziner soll nun einen Bericht erstellen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / zaraholland Zara Holland, Reality-Sternchen

Instagram / sophiegradon Sophie Gradon

Instagram / sophiegradon Aaron Armstrong und Sophie Gradon, britische Reality-TV-Stars



