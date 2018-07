Bei Kevin Trapp (28) läuft es trotz WM-Niederlage gerade ziemlich rund: Vor wenigen Tagen stellte der Torhüter seiner Partnerin Izabel Goulart (33) im Urlaub die Frage aller Fragen – und das brasilianische Victoria's Secret-Model nahm seinen Heiratsantrag an! Nun wurde die gemeinsame Auszeit für den deutschen Nationalspieler noch schöner: An seinem Geburtstag organisierte seine Liebste zusammen mit ein paar Freunden eine große Überraschungsparty. Die Feier am Strand hielt die Beauty in ihrer Instagram-Story fest.

