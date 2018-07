Wer braucht den WM-Pokal, wenn er den größten Schatz schon an seiner Seite hat? Für Kevin Trapp (27) war der Traum vom Turniersieg zwar schneller vorbei als gedacht, dafür kann der deutsche Kicker jetzt einen wunderbaren Urlaub mit seiner besseren Hälfte Izabel Goulart (33) genießen. Das schöne Paar überraschte seine Fans nun mit dieser Hammer-News: Der Fußballer und die Model-Beauty haben sich verlobt!

Beide posteten auf ihren Instagram-Kanälen ein Video, in dem die zukünftige Braut erst ihren Ring zeigt und ihrem Partner anschließend einen Kuss vor traumhafter Kulisse am Meer gibt. Die Victoria's Secret-Schönheit widmet ihrem Schatz auf ihrem Profil eine romantische Botschaft. "Bald bin ich Frau Trapp. Wenn man denjenigen findet, der dein Leben in jederlei Hinsicht verändert, dann kannst du sicher sein, dass er der Richtige ist!", schrieb die gebürtige Brasilianerin. Auch ihr Liebster kann sein großes Glück offenbar kaum glauben.

Der Fußballer, der aktuell neben Neymar Jr. (26) bei Paris Saint Germain unter Vertrag ist, gab sich auf seinem Account völlig verzaubert: "Dieser unvergessliche Moment ist einfach nicht in Worte zu fassen! Meine zukünftige Frau!" Erst im Mai vergangenen Jahres hatten der 27-Jährige und seine sechs Jahre ältere Liebste ihre Beziehung öffentlich gemacht.

KCS Presse / Splash News Kevin Trapp und Izabel Goulart in St. Bart

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Izabel Goularts Verlobungsring

Anzeige

WENN.com Kevin Trapp und Izabel Goulart

Anzeige

Wie gefällt euch der Ring? Ein tolles Schmuckstück! Nicht mein Geschmack! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de