Jessica Paszka (28) weiß genau, wie es bei Die Bachelorette läuft! Im vergangenen Jahr begab sich die TV-Beauty vor laufenden Kameras auf die Suche nach ihrem Traumprinzen. Obwohl die Beziehung zu ihrem Auserwählten David Friedrich (28) nach kurzer Zeit wieder zerbrach, ist sie bis heute ein riesiger Fan der Show. Daher wird die Sportbegeisterte auch bei der diesjährigen Staffel ordentlich mitfiebern. Sie glaubt fest daran, dass es reichlich spannend wird: Bei der Auswahl der Kandidaten hat der Sender ihrer Meinung nach nämlich alles richtig gemacht!

Von hippen Fitnesstrainern und Models bis hin zu bodenständigen Ärzten oder Werbefachmännern ist bei den Bachelorette-Jungs auch in diesem Jahr wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Für Jessica ist dieser bunte Mix das Erfolgsrezept der Kuppelshow: "Eine gute Mischung ist immer gut. Auch für einen selbst, um zu reflektieren, was überhaupt zu einen passt", erklärt die 28-Jährige im Promiflash-Interview. Die diesjährige Rosenlady Nadine Klein sollte sich also auf zahlreiche Dates mit unterschiedlichen Typen einlassen. Nur so könne sie laut Jessi schnell herausfinden, in wem ihr potenzieller Traumprinz schlummern könnte.

Bei Jessica hat diese Strategie jedenfalls bestens funktioniert: "Ich wusste auch schnell: Okay, das ist der Typ Mann, mit dem kann ich mir was vorstellen und das wiederum gar nicht", erinnert sie sich bei der Produkt Launch Party von Hello Body an ihr ganz persönliches Flirtabenteuer.

MG RTL D / Frank Irlenborn "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

MG RTL D Jessica Paszka und die Bachelorette-Kandidaten

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, bekannt aus "Die Bachelorette"

