Seit Januar schwebt Patricia Blanco (47) wieder auf Wolke sieben! Damals lernte der Reality-TV-Star in einer Champagner-Bar den Unternehmer Nico Gollnick (28) kennen – zwischen den beiden knisterte es gewaltig und schnell wurden sie ein Paar. Zwar führen die zwei momentan noch eine Fernbeziehung, doch besonders Patricia schmiedet schon große Pläne für die Zukunft. Sie wünscht sich Nachwuchs – ihr Liebster ist von der Idee allerdings noch nicht wirklich überzeugt.

Patricia ist 47 und somit ein gutes Stück älter als ihr 28-jähriger Freund, der sich mit Familienplanung bislang noch nicht beschäftigte. "Patricia möchte relativ bald Kinder, aber ich bin noch nicht so in dem Alter, wo ich sagen würde, ich will ein Kind bekommen", verriet Nico im Interview mit RTL. Ein Problem für Patricia, die früher oder später Konsequenzen ziehen würde. So offenbarte die Ex-Dschungelcamperin in dem Gespräch mit dem Fernsehsender: "Ich habe nicht mehr so viel Zeit, wenn Nico mir in zwei Jahren immer noch so was erzählen würde, müsste ich sagen: Nico, sorry, aber meine biologische Uhr... Dann müsste ich das irgendwie anders regeln."

Momentan liegt dieses Thema bei den beiden allerdings auf Eis, denn gemeinsam mit anderen Promi-Paaren nehmen Patricia und Nico derzeit an der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Stars teil. Traute Zweisamkeit und heiße Nächte werden dort in den kommenden Wochen wohl eher nicht auf dem Programm stehen.

