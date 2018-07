Damit hat Liz Kaeber (25) ihrem frisch angetrauten Ehemann Nick Maerker eine Freude gemacht. Am 29. Juni gab sich das Paar in traumhafter Kulisse das Jawort und die Braut bezauberte ihren Liebsten mit gleich zwei wunderschönen Looks: Für die Trauung entschied sich die ehemalige Bachelor-Gewinnerin für ein schlichtes und figurbetontes Spitzenkleid, beim Hochzeitstanz trug sie eine voluminöse Prinzessinnen-Robe mit Tüll. Das dürfte vor allem ihrem Schatz gefallen haben. "Er hat mich halt immer so als Prinzessin gesehen", erzählte die 25-Jährige im Promiflash-Interview bei der Hello Body - Produkt Launch Party.

