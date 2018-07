Sarah Lombardi (25) schwebt im absoluten Liebesglück! Vor knapp sieben Monaten lernte die Ex-DSDS-Kandidatin ihren neuen Freund Roberto kennen – und der scheint ihr absoluter Traummann zu sein. Schon bald soll der Vertriebsmitarbeiter seinem Berliner Heim den Rücken kehren, um zu seiner Liebsten nach Köln zu ziehen. Damit aber nicht genug – die Brünette verkündet außerdem: Sie hat schon weitere Pläne geschmiedet!

Im Interview mit Closer redet die bis über beide Ohren verliebte Sängerin nicht um den heißen Brei herum. "Kinder sind für mich das Allerschönste! [...] Ich möchte auf jeden Fall noch Kinder haben", ist sie schon ganz in Baby-Vorfreude. Sohnemann Alessio sei mittlerweile immerhin schon drei Jahre alt und gehe ab August sogar in den Kindergarten. Der Zeitpunkt für einen weiteren Sprössling wäre also perfekt.

Falls sich das Paar tatsächlich dazu entscheiden sollte, gemeinsam eine Familie zu gründen, hätte die Vollblutmami sogar schon ein Wunschgeschlecht im Kopf: "Ich habe mir immer schon ein Mädchen gewünscht", verrät sie dem Magazin. Bleibt abzuwarten, ob Sarah und Roberto demnächst wirklich zusammen ein rosafarbenes Kinderzimmer einrichten werden.

Facebook / Roberto Roberto, Freund von Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto im Movie Park

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de