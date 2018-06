Seit einigen Tagen weiß alle Welt: Sarah Lombardi (25) ist wieder in festen Händen. Mit dem Vertriebsmitarbeiter Roberto schwebt die Sängerin auf Wolke sieben. Bis es so weit war, musste das Paar allerdings einige Stolpersteine überwinden. Die Musikerin brauchte erst einmal die Gewissheit, dass ihr neuer Schatz nicht nur eine "Promi-Throphäe" in ihr sehe. "Ich weiß, dass ich es ihm anfangs nicht leicht gemacht habe und mich nicht so habe fallen lassen können", plaudert das verknallte Ex-DSDS-Sternchen im Interview mit Closer aus.



