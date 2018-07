Sie zählen zu den absoluten Traumpaaren bei Let's Dance: Renata (30) und Valentin Lusin (31). Die Tanzprofis verzücken bei der Tanzshow nicht nur regelmäßig durch heiße Auftritte mit ihren Schützlingen – die beiden faszinieren ihre Fans auch mit einer einzigartigen Liebesgeschichte: Das Pärchen verliebte sich bereits in Teenagerjahren und geht seither gemeinsam durchs Leben. Nun freuten sich die beiden über eine zuckersüße Liebesbekundung: Sie konnten heute ein besonderes Jubiläum feiern – und haben sich dazu ein schmackhaftes Geschenk gemacht!

15 Jahre sind sie nun schon ein Paar – diesen großen Tag ließen sich die beiden jetzt ordentlich auf der Zunge zergehen: Renata und Valentin haben sich eine riesige Torte anfertigen lassen, auf der ein großes essbares Bild von ihnen abgebildet ist. Auf Instagram teilten die zwei Verliebten einen Schnappschuss, auf dem sie liebevoll mit ihrem köstlichen Kunstwerk posieren – dazu formt Renata ein Herz mit ihren Händen. Neben das Foto schrieb die Tänzerin ihrem Liebsten auch noch ein paar liebevolle Zeilen: "Wahre Liebe braucht kein Happy End. Wahre Liebe endet nie!"

Erst vor knapp sechs Wochen zelebrierten Renata und Valentin einen anderen wichtigen Tag in ihrer Beziehung: ihren vierten Hochzeitstag! Am 30. Mai 2014 schlossen die Turteltauben auf Schloss Dyck in einer romantischen Zeremonie den Bund fürs Leben.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Trainer

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, Profi-Tänzer

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin bei ihrer Hochzeit auf Schloss Dyck

