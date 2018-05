In der aktuellen Staffel von Let's Dance gibt es mit Renata (30) und Valentin Lusin (31) bereits das dritte Profi-Duo, das auch privat glücklich ist. Während die Vermählung von Oana Nechiti (30) und Erich Klann (31) noch aussteht, sind Regina (29) und Sergiu Luca (35) seit 2015 Mann und Frau. Die Lusins haben sogar noch ein bisschen mehr Ehe-Erfahrung – die sie nun mit einem wichtigen Jubiläum feiern: Heute ist Renatas und Valentins vierter Hochzeitstag!

Die 30-Jährige machte ihrem Schatz eine romantische Liebeserklärung und erinnerte sich mit zahlreichen Bildern an ihre lange Beziehung zurück: "15 Jahre zusammen und seit vier Jahren verheiratet. Heute ist unser Hochzeitstag. Du bist mein bester Freund, bester Lover und bester Ehemann der Welt!" Die Turteltauben sind demnach bereits ihr halbes Leben ein Herz und eine Seele – ihr Glück haben sie am 30. Mai 2014 auf Schloss Dyck im nordrhein-westfälischen Jüchen besiegelt.

Privat schwebt das Paar im siebten Himmel, beruflich läuft es dagegen nicht ganz so rund. Bei ihrer ersten "Let's Dance"-Teilnahme in diesem Jahr hatten beide ein bisschen Pech. Renatas prominenter Schützling Jimi Blue Ochsenknecht (26) musste in Woche fünf verletzungsbedingt die Show verlassen. Eine Folge später kam das Aus für Valentin und seine berühmte Partnerin Charlotte Würdig (39). Doch mittlerweile neigt sich die elfte Staffel langsam dem Ende zu – welchem der vier verbliebenen Duos drückt ihr die Daumen? Stimmt ab!

