Ups – Mega-Fail bei Sänger Shawn Mendes (19)! Nur Tage nachdem die Verlobung seiner Ex Hailey Baldwin (21) mit Superstar Justin Bieber (24) ans Licht kam, machte der Sänger bei einem Konzert zerstreut einen Fehltritt: Der "Stitches"-Interpret fiel von der Bühne in den Graben – verletzte sich zum Glück aber nicht! Ein Twitter-Clip eines Fans dokumentiert das peinliche Missgeschick. Ob Shawn das plötzliche Liebesglück seiner einstigen Turtel-Partnerin so aus der Fassung brachte?

