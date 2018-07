Zurück in den Alltag! Am Montag überraschten Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24) mit einer echten Megabombe: Die beiden Superstars gaben bekannt, sich nach nur wenigen Wochen Dating verlobt zu haben. Die Frage aller Fragen hatte Justin seiner Liebsten während eines Pärchenurlaubs auf den Bahamas gestellt. Jetzt kehrt für die frisch Verlobten wieder der Alltag ein: Hailey landete mit ihrem Liebsten und einem Klunker an der Hand wieder im heimischen in New York!

Das hätte sie wohl selbst nicht erwartet: Hailey kam als die Bald-Ehefrau vom Popstar nach Hause – und das durfte auch jeder sehen! Paparazzi erwischten das Duo am Dienstag bei seiner Ankunft am Flughafen. Die Turteltauben sollen laut Just Jared gemeinsam zu Haileys Apartment gefahren sein. Als die Blondine dann ihr Gepäck in die trauten vier Wände schob, gab es für die Fotografen ein extra Schmankerl – denn das Model stellte damit seinen dicken Verlobungsring deutlich zur Schau. Und der ovalförmige Schmuck funkelte nur so für die Kameras!

Hailey und Justin durchlebten bereits von 2014 bis 2016 eine stürmische On-off-Beziehung. Noch zu Beginn des Jahres turtelte Selena Gomez (25) mit dem "Baby"-Interpreten. Dass ihr Ex-Freund sich wenige Monate später in solch einer Art an eine andere Frau bindet, soll Sel laut Insidern gar nicht schmecken.

Splash News Hailey Baldwins Verlobungsring

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin bei ihrer Ankunft in New York

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

