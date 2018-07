Daran werden sie wohl noch eine Weile zu knabbern haben! Die Deutsche Fußballnationalmannschaft schied Ende Juni zum ersten Mal in der Geschichte einer WM bereits in der Vorrunde aus. Ex-Turner Philipp Boy (31) erklärte Promiflash auf der Fashion-Show von Marcel Ostertag, wie sehr das historische Aus an dem Team nagt: "Ich glaube, man ist von sich selbst am meisten enttäuscht. Weil man eine Erwartungshaltung hat und niemand geht da rein und sagt: 'Es ist mir völlig egal, was die anderen denken.'"

