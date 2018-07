Cardi B (25) schwebt im siebten Mama-Himmel! Die Rapperin bestätigte nach etlichen Gerüchten vor Monaten den baldigen Babysegen: Sie präsentierte stolz ihren Babybauch in einer US-Show. Seitdem hält die "Bodak Yellow"-Interpretin ihre Follower mit süßen Belly-Pics auf Social Media über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. In den letzten Wochen bereitete sich die Musikerin dann auf die anstehende Geburt vor. Und am Dienstagabend war es dann endlich so weit: Cardi ist Mama geworden!

Das verkündete die stolze Sängerin auf ihrem Instagram-Account. Sie brachte am 10. Juli ein gesundes kleines Mädchen zur Welt. Und auch den Namen ihres Töchterchens, welches sie mit Rapper Offset zeugte, gibt die Frisurenliebhaberin bekannt: Ihr kleiner Spatz trägt den außergewöhnlichen Namen Kulture Kiari Cephus. Auf ein Bild des Neugeborenen müssen ihre Fans jedoch noch warten – Cardi postete zur Geburtsverkündung lediglich ein Foto von sich mit beeindruckendem Babybauch.

Baby-Daddy Offset hat sich auf seinen sozialen Plattformen noch nicht zu den Baby-News geäußert. Der Hip-Hop-Star und seine Liebste werden jetzt erst mal die ersten Momente als Familie genießen. Der Nachwuchs macht die Liebe der beiden nun perfekt – im September vergangenen Jahres sollen sich Cardi und Offset in einer heimlichen Trauung das Jawort gegeben haben.

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Mann Offset bei ihrer Baby-Shower

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrer Babykugel

Anzeige

Getty Images / Astrid Starwiarz Offset und Cardi B, US-Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de