Vor wenigen Monaten bestätigte Cardi B (25) ziemlich unmissverständlich, dass sie schwanger ist: In einem hautengen Kleid klärte die Rapperin die zuvor gestreuten Gerüchte auf und präsentierte ihren Babybauch stolz in einer US-Show. Mittlerweile dürfte der kleine Wurm der Künstlerin allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen. Voller Vorfreude auf die baldige Ankunft ihrer Tochter feierte Cardi nun eine Party ganz in Pink!

Am Dienstagabend ließen es die Musikerin und ihr Rapper-Ehemann Offset noch einmal ordentlich krachen. Wie das Magazin People berichtet, schmiss das Paar eine ziemlich extravagante Baby-Shower in Atlanta. Unter dem Motto "Bardi Shower" feierte die gebürtige New Yorkerin bereits vorab die mit Spannung erwartete Geburt ihres kleinen Mädchens. Nach der großen Sause in Rosa teilte die 25-Jährige einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Gatten via Instagram: "Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich weiß das wirklich zu schätzen und werde das niemals vergessen", bedankte sich die "Bodak Yellow"-Interpretin überglücklich bei ihren Freunden.

Den anwesenden Gästen schien das pinke Spektakel ebenfalls gefallen zu haben. Das lässt jedenfalls die Insta-Story einer guten Freundin der werdenden Mutter vermuten: Sie postete zahlreiche Bilder von der strahlenden Bald-Mama neben der üppigen Dekoration aus Ballons und einer großen Giraffe aus Blumen. Auch den eigens für die Musikerin organisierten Ballettauftritt hielt ihre BFF im Netz fest. Hättet ihr gedacht, dass Cardi so eine opulente Babyparty schmeißen würde? Stimmt ab!

David Becker/Getty Images Cardi B bei den Billboard Latin Music Awards 2018

Instagram / premadonna87 Offset und Cardi B bei ihrer Baby-Shower im Juni 2018

Instagram / premadonna87 Offset und Cardi B mit Freunden bei ihrer Baby-Shower 2018

