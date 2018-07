Thomas Müller (28) hat seine Treffsicherheit zurück! Nach dem bitteren Scheitern der deutschen Nationalelf während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gönnt sich der Münchner eine Auszeit auf dem Golfplatz in seiner Heimat – und beweist in einem Instagram-Clip, dass er trotz WM-Pleite immer noch ein gutes Füßchen... äh Händchen für Bälle hat! Von den Fans hagelt es dafür aber nur Hohn und Spott: "Das klappt ja besser als auf dem Fußballplatz", lästerte ein Follower.

