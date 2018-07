Steht ihnen, der kleine Racker! Eingefleischte Royal-Fans wünschen sich zurzeit nichts sehnlicher als süße Nachwuchs-News in der britischen Königsfamilie. Nach ihrer Traumhochzeit am 19. Mai stehen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit. Dabei brennt ihren Bewunderern vor allem eine Frage besonders auf der Seele: Wann wächst in Meghans Bauch endlich ein Baby heran? Während ihres ersten gemeinsamen Staatsbesuches als Ehepaar bewiesen Harry und seine Liebste jedenfalls hervorragende elterliche Fähigkeiten.

Nachdem das Dream-Duo am Dienstag an Prinz Louis' Taufe mit seiner Anwesenheit geglänzt hatte, jetteten der Prinz und die ehemalige Suits-Darstellerin nach Irland. Dort trafen die beiden auf den irischen Präsidenten Michael D. Higgins und seine Frau Sabina Coyne, die das Paar mit offenen Armen willkommen hießen. Ein Mini-Fan freute sich ganz besonders über den englisch-amerikanischen Besuch. Der kleine Blondschopf war vor allem von Meghans Haarpracht angetan und zog völlig unverblümt an ihrer Mähne, wie Just Jared berichtete. Während sich die 36-Jährige diese niedliche Unerhörtheit gefallen ließ, schritt ihr Schatz ein und ermahnte den Jungen mit erhobenem Finger. Von Strenge jedoch keine Spur – im Gegenteil: Das Paar war ganz angetan von dem Knirps.

Doch nicht nur kinderaffin präsentierten sich die jungen britischen Royals – das frischgebackenene Ehepaar ist offensichtlich auch ganz schön tierlieb. Mit den beiden Hunden des Präsidentenpärchens schmusten sie, was das Zeug hält.

PAUL FAITH/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dublin

Andrew Parsons - Pool/Getty Images Herzogin Meghan in Irland

Andrew Parsons - Pool/Getty Images Michael Higgins, Sabina Coyne, Herzogin Meghan und Prinz Harry

