Verdeckte Trauung statt verdeckter Ermittlung! Seit 16 Jahren begeistert Joseph Hannesschläger (56) mittlerweile als Kriminalhauptkommissar Hofer in der Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". In letzter Zeit macht der Münchner aber auch immer wieder mit seinem Privatleben von sich reden: Seit eineinhalb Jahren ist er nämlich glücklich verliebt. Seine Auserwählte Bettina ­Geyer lernte Joseph online kennen. Nun haben die beiden sich sogar still und leise das Jawort gegeben.

Wie das Magazin Freizeit Revue berichtet, traf sich das Liebespaar zu einer recht spontanen Zeremonie auf dem Münchener Standesamt. "Die lass ich nie wieder los", soll der 56-Jährige nach der Trauung geschwärmt haben. Die anschließende Feier habe zwar nur im kleinsten Kreis stattgefunden, sei aber deshalb nicht weniger romantisch gewesen. Multitalent Joseph habe sein Schnuckelchen, wie er Bettina nennt, sogar mit einem selbst geschriebenen Liebeslied überrascht.

Eine Hochzeit ohne viel Aufheben ist bei den Rosenheim-Cops allerdings nichts Neues. Schauspielkollegin Marisa Burger konnte ihre Ehe sogar zwei Jahre lang geheim halten. Habt ihr bei Joseph und Bettina mit einer Hochzeit gerechnet? Stimmt ab!

Hannes Magerstaedt/Getty Images Bettina Geyer im Restaurant Grünwalder Einkehr in München

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Joseph Hannesschläger und Bettina ­Geyer in München

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Joseph Hannesschläger und Bettina ­Geyer beim Münchner Film Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de