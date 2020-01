Große Trauer in der Fernsehlandschaft! Im Oktober des vergangenen Jahres offenbarte Joseph Hannesschläger (57), unter einem neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse und im Magen-Darm-Trakt zu leiden. Nachdem der "Die Rosenheim Cops"-Star zuletzt sogar in ein Hospiz eingeliefert wurde, kam am heutigen Montag die erschütternde Nachricht: Der Schauspieler hat im Alter von 57 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren. Das ZDF trauert um seinen großen TV-Helden.

"In seiner charismatischen Rolle als Korbinian Hofer wurde Joseph Hannesschläger vom Publikum geliebt. Unzählige Fans wie auch alle Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm arbeiten durften, trauern um einen großen Volksschauspieler, den auch wir sehr vermissen werden", gab Programmdirektor Dr. Norbert Himmler (48) in einer Pressemitteilung des ZDF bekannt. Josephs Heimatsender bezeichnete ihn als "Vollblutschauspieler", der "Die Rosenheim Cops" wie kein anderer entscheidend mitgeprägt habe. Schließlich sei der Münchner seit der ersten Folge mit dabei und somit ein waschechtes Urgestein der Vorabend-Krimiserie gewesen. Außerdem habe er "mit seiner unvergleichlichen Mischung aus bayerischem Charme und hintergründiger Schlitzohrigkeit" seiner Serienfigur "einen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter verliehen".

Doch das ist nicht alles. Schon am morgigen Dienstag ändert der öffentlich-rechtliche Sender sein Programm, um an seinen ganz persönlichen TV-Liebling zu erinnern. Um 19:25 Uhr wird die "Rosenheim Cop"-Episode "Der Bart muss weg" ausgestrahlt. "Der Schein trügt", eine extralange Folge der beliebten Fernsehserie, wird um 0:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

ActionPress Joseph Hannesschläger in der ARD-Talkshow "Maischberger" im Oktober 2018

Splash News Dr. Norbert Himmler, ZDF-Programmchef

ActionPress Der Cast von "Die Rosenheim Cops" am Fantag in München

