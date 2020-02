Joseph Hannesschläger (✝57) flimmert die letzten Male über die Bildschirme! Im Oktober des vergangenen Jahres gab der Schauspieler bekannt, unheilbar an Krebs erkankt zu sein. Im Januar folgte die bittere Gewissheit: Der "Rosenheim Cops"-Darsteller verlor im Alter von nur 57 Jahren den Kampf gegen die Krankheit. Für Serien-Fans ein großer Verlust, denn seit 2002 stand der TV-Star für die wöchentliche ZDF-Reihe vor der Kamera. Jetzt wurde bekannt gegeben, wann die letzten Folgen mit dem Münchener ausgestrahlt werden – und es geht schon heute los!

Rund einen Monat nach seinem Tod wird Joseph am 19. Februar ein letztes Mal in seiner Rolle als Rosenheim-Polizist Korbinian Hofer ermitteln. Die heute ab 20:15 Uhr beim ZDF ausgestrahlte Folge wird als Winterspecial in Spielfilmlänge gezeigt. Sie wurde noch im letzten Jahr gedreht. Dabei wird Joseph allerdings nur in wenigen Szenen zu sehen sein: "Da er aufgrund seiner Einschränkungen nicht beim Außendreh im Schnee dabei sein wollte", erklärte Produzent Alexander Ollig den kleineren Part gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Der letzte Auftritt bei den "Rosenheim Cops" erfolgt dann am 17. März: In der entsprechenden Episode verabschiedet sich Joseph in seiner Beamtenrolle von seinen Kollegen. Laut Drehbuch geht es für den Polizisten als Leiter einer Fortbildung nach Husum – sozusagen ein offenes Serien-Ende. Denn als Joseph seine Erkrankung bekannt gab, wurde das Drehbuch so umgeschrieben, dass eine spätere Rückkehr nach einer Genesung möglich gewesen wäre.

ActionPress Joseph Hannesschläger im Oktober 2018

ActionPress Joseph Hannesschläger im Juni 2018

ActionPress Joseph Hannesschläger im Februar 2018

