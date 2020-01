Die Krebserkrankung von Joseph Hannesschläger (57) schreitet weiter fort. Im Oktober war es eine Schocknachricht für alle Fans der Krimiserie "Die Rosenheim-Cops": Hannesschläger, der seit 17 Jahren den Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer verkörperte, ist an Krebs erkrankt und musste deshalb die Sendung verlassen. Zwischenzeitlich hoffte der Schauspieler noch auf Heilung durch eine neue Behandlungsmethode, nun stehe jedoch fest, dass sein neuroendokriner Tumor nur noch palliativ zu behandeln sei. Mittlerweile musste der 57-Jährige in ein Hospiz eingeliefert werden – sein guter Freund, Politiker Christian Ude, beschrieb jetzt seinen momentanen Gesundheitszustand.

"Gestern erschraken wir über Lähmungserscheinungen, über die auch der neue Haarwuchs nicht hinwegtrösten kann", kommentierte der ehemalige Oberbürgermeister von München ein gemeinsames Foto mit Hannesschläger aus dem Hospiz auf Facebook. Der rechte Arm des TV-Darstellers sei als Folge der tückischen Krankheit nun gelähmt. Den gebürtigen Münchner besuche er oft in der Klinik, über die vergangenen Monate berichtete der Politiker im Netz davon, wie tapfer er mit seiner Erkrankung umgehe. Jetzt mache er sich allerdings Sorgen um ihn. "Viel Kraft für die Pläne, die du noch verwirklichen willst", richtet er schließlich rührende Worte an ZDF-Star.

Dem neuen Jahr sah der Darsteller aber bereits realistisch entgegen. Im Bild-Interview gab Hannesschläger im Dezember preis: "Alles, was ich mir fürs neue Jahr gewünscht hätte, kann ich nicht mehr machen. Da wäre noch einiges Schöne gekommen." So musste er beispielsweise seine Rolle in "Wer hat Angst vorm weißen Mann" absagen – das Stück sollte in der Komödie im Bayerischen Hof aufgeführt werden. Der Serien-Held selbst versucht seine Freunde und Fans jedoch aufzumuntern: "Grämt euch nicht. Genießt jeden Tag. Es kann mal zu spät sein", schrieb er im Netz.

Getty Images Joseph Hannesschläger, Schauspieler

Anzeige

Petra Schönberger / Future Image Schauspieler Joseph Hannesschläger

Anzeige

Getty Images Joseph Hannesschläger, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de