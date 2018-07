Herzogin Meghan (36) und ihr Gatte Harry (33) können die Finger einfach nicht voneinander lassen! Zunächst schien es, als würden die beiden Queen Elizabeth II. (92) zuliebe die royale Etikette befolgen und bei offiziellen Veranstaltungen auf etwaige Zärtlichkeiten verzichten. Doch nun haben die Turteltauben es wieder getan: Bei einem Besuch in Dublin wurden die ehemalige Schauspielerin und der herzogliche Rotschopf Händchen haltend erwischt!

Diese Woche reiste das frisch verheiratete Paar das erste Mal gemeinsam in die irische Hauptstadt Dublin. Dort statteten die beiden unter anderem dem Sportstadion Croke Park einen königlichen Besuch ab – und wurden dabei beobachtet, wie sie Hand in Hand über das Spielfeld spazierten! Dabei stört sich die Queen angeblich sehr daran, wenn Mitglieder der Königsfamilie in der Öffentlichkeit auf Tuchfühlung gehen. Das gilt insbesondere für royale Feierlichkeiten. Eine mögliche Erklärung für das aktuelle, fast schon rebellische Verhalten von Herzogin Meghan und Prinz Harry: Obwohl der Ausflug ins britische Nachbarland von offizieller Natur war, finden Sportveranstaltungen in der Regel in einem ungezwungen, nicht-förmlichen Rahmen statt.

Meghan, die mit der Rolle in der Anwaltsserie "Suits" ihren Durchbruch als Schauspielerin schaffte, ist bekannt dafür, hin und wieder die Kleider- und Verhaltensvorschriften des britischen Königshauses zu ignorieren. Zuletzt sorgte sie, ebenfalls in Irland, mit einem freizügigen Look – ärmelloses Kleid, keine Strumpfhose – für Aufsehen.

John Rainford/WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Besuch in einem Sportstadion in Dublin

John Stillwell - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II.

BRIAN LAWLESS/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einer Sommerparty in Dublin 2018

