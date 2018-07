Anfang des Jahres startete mit Get The Fuck Out Of My House ein ganz neues Fernsehformat auf ProSieben: 100 Menschen kämpfen darin um eine Siegesprämie von 100.000 Euro und müssen dafür in einem 100-Quadratmeter-Haus leben. 2019 soll die Show nun in die nächste Runde gehen. Während die Verantwortlichen noch nach Teilnehmern suchen, sind zwei Plätze auf alle Fälle bereits besetzt: Jana Julie Kilka (31) und Thore Schölermann (33) werden wieder durch die Sendung führen!

Jana und Thore, die privat ein Paar sind, standen auch schon für die Soap Verbotene Liebe gemeinsam vor der Kamera. "Get the Fuck out of my House" war ihr erster gemeinsamer Moderationsjob – und offenbar wird es nicht der Letzte bleiben. Im Promiflash-Interview bei der Michalsky Stylenite in Berlin scherzte Jana zwar zunächst noch: "Das machen Jochen Schropp (39) und Lena Gercke (30)", verriet dann allerdings: "Nein, wir werden das machen."

Bei der Fortsetzung des TV-Formats soll es laut einer ProSieben-Pressemitteilung aber auch ein paar Änderungen geben: Zum einen werden dieses Mal auch prominente Kandidaten in das Haus einziehen, zum anderen soll der Sendetermin von Donnerstag auf Dienstag verschoben werden. Interessenten können sich derzeit noch auf der Webseite bewerben. Wann genau die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Matthias Nareyek/Getty Images for Sportalm Jana Julie Kilka bei der Berlin Fashion Week im Januar 2018

Anzeige

John Phillips/Getty Images; Florian Ebener/Getty Images Lena Gercke und Jochen Schropp

Anzeige

Clemens Bilan/Getty Images Jana Julie Kilka und Thore Schölermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de