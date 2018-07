Große Sorge um Denise Nickerson! Die 61-jährige Schauspielerin war 1971 in dem Kultfilm "Charlie und die Schokoladenfabrik" zu sehen, spielte darin die Rolle der Violetta Wiederkau. Mit gerade einmal 13 Jahren gab sie damals an der Seite des populären Schauspielers Gene Wilder ihr Kinodebüt. Nun erschüttert eine schreckliche Nachricht Filmfans auf der ganzen Welt. Wie erst jetzt bekannt wurde, erlitt die Denise Ende Juni einen schweren Schlaganfall.

Wie TMZ berichtete, erstellten Denises Familienmitglieder extra eine Facebook-Seite, auf der Sohn Josh und dessen Ehefrau Jasmine regelmäßig Updates zum Gesundheitszustand der Schauspielerin geben. Diese liegt derzeit auf der Intensivstation, durch den Schlaganfall wurde offenbar ein Großteil ihrer linken Gehirnhälfte in Mitleidenschaft gezogen, außerdem soll der "The Electric Company"-Darstellerin ein Herzschrittmacher eingesetzt worden sein und sie muss künstlich ernährt werden. "Denise ist noch betäubt, also wissen wir nicht, welche Schäden der Schlaganfall genau angerichtet hat", verriet Schwiegertochter Jasmine auf Facebook und fügte hinzu: "Aber sie wird vermutlich eine 24-Stunden-Betreuung benötigen."

Der Kinderbuch-Klassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik" des britischen Schriftstellers Roald Dahl wurde 1971 zum ersten ersten Mal auf die Leinwand gebracht. 2005 kam eine Neuverfilmung unter der Regie von Tim Burton (59) mit Johnny Depp (55) in der Hauptrolle in die Kinos. Auch Burtons Horrorkomödie "Dark Shadows" von 2012 hat indirekt etwas mit Denise zu tun. Denn der Hollywood-Streifen basiert auf der gleichnamigen US-amerikanischen Gothic-Seifenoper, in der Denise von 1968 bis 1970 mitspielte.

