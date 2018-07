Sie sind ein absolutes Traumpaar! Bereits seit vier Jahren sind Sofia Vergara (46) und Magic Mike-Hottie Joe Manganiello (41) unzertrennlich. Schon nach rund sechs Monaten hatte der Schauspieler damals Nägel mit Köpfen gemacht: Er hielt um Sofias Hand an. Das Jawort gaben sich die Hollywood-Stars bei einer romantischen Zeremonie in Palm Beach. Auch rund zweieinhalb Jahre später können die Modern Family-Darstellerin und ihr Schatz nicht genug voneinander bekommen!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt Sofia immer wieder mit niedlichen Turtel-Schnappschüssen, wie glücklich sie mit ihrem Mann ist. Auch der aktuelle Post beweist: Die gebürtige Kolumbianerin scheint immer noch jede Menge Schmetterlinge im Bauch zu haben. Auf dem Foto schauen sich Sofia und Joe verliebt an, blicken sich tief in die Augen und strahlen. Das innige Pic versah die 46-Jährige mit den Worten "Sommer Wochenende".

Nicht nur im Netz, auch vor laufenden Kameras kann Sofia die Gefühle für ihren Mr. Right nicht verstecken. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (60) machte die Beauty Joe eine rührende Liebeserklärung. "Ich habe wirklich Glück. Ich muss in meinem Leben wirklich etwas richtig gemacht haben, um so belohnt zu werden", schwärmte die Schauspielerin.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello, bekannt aus "Modern Family" und "True Blood"

ParisaMichelle / Splash News Joe Manganiello und Sofia Vergara bei einer Premiere in Hollywood

