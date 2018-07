Kann diese TV-Liaison Bestand haben? Bei Bachelor in Paradise suchten Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (30) und die ehemalige Bachelor-Lady Pamela Gil Marta nach der großen Liebe – und gingen als eines der wenigen Paare hervor. Seitdem wird immer wieder die Echtheit der Beziehung angezweifelt, Philipp sogar anderweitige Affären nachgesagt. Eine, die die Kennenlernphase in der Show zumindest für kurze Zeit ein wenig näher verfolgen konnte, war Staffelkollegin Lina Kolodochka. Im Promiflash-Interview verriet sie nun, wie sie die Liebes-Überlebenschancen einschätzt!

Auf dem Leck mich am #Hashtag-Event im Rahmen der Berliner Fashion Week outete sich Lina als Pam-und-Philipp-Fan: "Also ich finde, die beiden sind eigentlich richtig süß zusammen! Ich gönne denen das auf jeden Fall." Allerdings ist sich die schöne Blondine dennoch über die Durchhaltestärke des Duos unsicher. "Inwiefern das jetzt wirklich hält... Ich finde, so Fernseh-Beziehungen waren in letzter Zeit ein bisschen schwierig. Ich wünsche denen auf jeden Fall alles Gute, aber der Druck ist einfach hoch." Gerade die Branche sei es, die eine glückliche, lange Romanze schwierig mache. "Man lernt so viele Leute kennen und man muss halt wirklich schauen, dass man wirklich auch viel füreinander tut. Aber man wird es sehen", rechtfertigte Lina ihre Zweifel.

Diese Skepsis ist wohl nicht ganz unbegründet! Die bisherigen Bachelor- und Bachelorette-Siegerpaare trennten sich zum Großteil recht schnell nach dem Rosenfinale. Erst kürzlich ging auch die Vorzeige-Datingformat-Beziehung von Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) in die Brüche.

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D Lina Kolodochka, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de