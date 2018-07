Wenn man die Liebe im TV findet, muss man sich wohl oder übel rechtfertigen! Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta sind frisch verliebt. Ihre Romanze begann in diesem Jahr auf der Mattscheibe – in der Kuppelshow Bachelor in Paradise. Und genau das ist für viele der Knackpunkt. Sie halten die öffentliche Beziehung nach dem TV-Dating für reines Marketing. Promiflash traf das Paar jetzt in der HashMAG Blogger Lounge während der Berliner Fashion Week – und erfuhr: Die beiden haben zu den Vorwürfen eine klare Einstellung: "Ich bin kein Mensch, der sich gerne rechtfertigt und entweder sie glauben es oder sie glauben es nicht", meinte die Studentin. Und auch der Ex-Polizist findet, er und seine Liebste müssen niemandem etwas beweisen.

