Was steckt hinter diesem süßen Bussi-Pic? Ein neues Foto von Daniele Negroni (22) sorgt für Wirbel unter seinen Followern: Auf dem Schnappschuss gibt der Sänger Ex-GNTM-Kandidatin Zoe Saip einen Schmatzer auf die Wange. Videoclips zeigen das harmonische Duo außerdem beim Feiern und Tanzen. Wirklich nur Freundschaft oder geht da etwa doch mehr? In seiner Instagram-Story scheint der Dschungelcamp-Zweitplatzierte eine Liebelei zu dementieren. "Darf man auch mit Freundinnen klarkommen, ohne dass man direkt denkt: Freundin oder sonst was?", fragte der 22-Jährige seine Follower.

