Ist Daniele Negroni (22) wieder im Flirt-Modus? Die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Tina Neumann ging vor einem Monat unschön zu Ende: Nach einem heftigen Streit, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll, gehen der Dschungelcamp-Prinz und die Influencerin nun getrennte Wege. Danach verkündete der 22-Jährige auf Sex verzichten zu wollen, weil er nicht verliebt sei – ob sich das aber vielleicht schneller ändert als erwartet? Der Sänger postete nun ein Bild mit der früheren GNTM-Kandidatin Zoe Saip – und die beiden kommen sich ziemlich nah...

"Guten Freunden gibt man ein Küsschen – oder zwei", schrieb der Sänger zu einem Instagram-Foto, auf dem er Zoe einen Kuss auf die Wange gibt. Dabei schmiegt sich die Blondine zärtlich an den Musiker heran und umarmt ihn liebevoll. Eine Szene, die durchaus freundschaftlich gemeint sein kann, doch die TV-Sternchen scheinen die Zärtlichkeiten sehr zu genießen. Und auch in Zoes Insta-Story wird deutlich: Die zwei hatten einen tollen Abend zusammen – inklusive ein paar gemeinsamer Dance-Moves auf der Tanzfläche.

Danieles Fans diskutieren ebenfalls über die Gefühlslage ihres Idols: "Er will nur Tina eifersüchtig machen", "Bestimmt ist das seine Neue" und "Ich dachte, du willst Tina zurück", lauten zum Beispiel drei der Meinungen zu dem Kiss-Pic. Was sagt ihr zu dem Foto? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Tina Neumann

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni

Instagram / zoe.topmodel.2018 Zoe Saip, ehemalige GNTM-Kandidatin 2018

