Bibi Heinicke (25) ist rundum glücklich! Die YouTuberin kommt bald in den achten Schwangerschaftsmonat, erwartet mit ihrem Schatz Julian Claßen (25) ihr erstes gemeinsames Kind. Von ihrem Langzeit-Freund bekam die werdende Mutter am 3. Juli auch noch einen Heiratsantrag. Beim Anblick des Paares auf ihren Social-Media-Kanälen wird schnell klar: Dort liegt einfach Liebe in der Luft. Genau dieses Gefühl wollte Bibi jetzt noch einmal mit ihren Fans teilen und machte ihrem Verlobten eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram veröffentlichte die Kölnerin ein Bild von sich mit ihrem Baby-Bauch, wie sie neben einem kleinen Schild mit den Worten "Ich habe 'Ja' gesagt" sitzt. Dazu schrieb Bianca, wie die Blondine mit bürgerlichem Vornamen heißt: "Die beiden Ereignisse auf dem Bild machen dieses Jahr zum aufregendsten und schönsten in meinem ganzen Leben. Meine Gefühle überschlagen sich einfach nur noch von Tag zu Tag."

Sowohl der baldige Nachwuchs als auch die Verlobung stehen selbstverständlich in Verbindung mit Bibis Herzblatt Julian. Grund genug, dem Webvideoproduzenten öffentlich eine Liebeserklärung zu machen: "Julian, ich liebe dich und könnte mir keinen besseren Papa und Ehemann vorstellen."

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace YouTube-Star Bibi Heinicke

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Julian Claßen und Bibi Heinicke beim Zürich Film Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de